Анкара, 28 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Глава минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил о готовности ежегодно поставлять в страны Европейского союза (ЕС) порядка 40 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), пишет газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, Турция может оказать Европе существенную помощь в преодолении энергетического кризиса. Анкара получает сжиженный газ главным образом из стран Персидского залива, Египта, Алжира, Нигерии и США.

«Мы располагаем двумя терминалами для СПГ в море и тремя на суше, благодаря которым при необходимости можем обеспечить поставки в Европу порядка 40 млрд куб. м газа в год», — сообщил Фатих Донмез.

Министр уточнил, что ежегодные потребности Турции в природном газе составляют 55–60 млрд куб. м, страна занимает четвертое место в Европе по его потреблению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия и Турция ведут обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба на уровне экспертов.