Москва, 28 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Участие российских подразделений ЧВК «Вагнер» в сирийском конфликте позволило переломить ход конфликта и раскрыть реальную суть действий США в регионе. Об этом рассказал турецкий обозреватель Эркан Фейяз Эшли в статье для Türk Avrasiya.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Эксперт напомнил, что в начале сирийского конфликта официальный Дамаск находился в крайне тяжелом положении. Армия была вынуждена бороться сразу на нескольких фронтах. Помимо террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сумевших захватить значительную часть страны, на правительство Сирийской Арабской Республики (САР) давили враждебно настроенные западные державы и поддерживаемые ими бандформирования.

«В начале войны в Сирии армия государства не была достаточно эффективной, учитывая внешнюю поддержку в организации противоборствующих формирований. Российские силы, прибывшие по приглашению Дамаска, также были слишком малы для решения стратегических задач», — пишет Эркан Фейяз Эшли.

Тем не менее, отмечает журналист, оказать достойный отпор радикальным исламистам все же удалось. Это стало возможным благодаря грамотному руководству при проведении наземных боевых действий.

«Российские и сирийские операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживались в первую очередь частной военной компанией «Вагнер», которая сыграла решающую роль», — отмечает турецкий обозреватель.

При этом, пишет Эркан Фейяз, бойцы российской ЧВК получили свидетельства того, что по мере проведения американской операции в регионе лояльные Вашингтону подразделения курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) начали объединяться с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И эти сведения, пишет обозреватель, все еще очень важны, поскольку СДС, удерживающие часть территорий САР, входят в Рабочую партию Курдистана, запрещенную в Турции.

«Борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволила российским военным чиновникам и «вагнеровскому» руководству увидеть связь между сепаратистским радикализмом и фанатичным терроризмом. Теперь все ясно. Сотрудничество Анкары и Дамаска и координация этого сотрудничества с Астанинским процессом могут в корне решить самую острую проблему региона. Только проявите необходимую волю», — пишет Эшли в публикации для Türk Avrasiya.