Аланья, Турция, 28 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Возникший в районе турецкого курорта Аланья лесной пожар потушен. Об этом 28 января сообщает агентство Anadolu.

Artur Widak/Zuma/TASS Аланья. Турция

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Отмечается, что работы по ликвидации возгорания, возникшего по неустановленной причине вечером 27 января в лесистой местности в районе деревни Байыркозагачи, продолжались до утра. В тушении пожара были задействованы более 60 пожарных, техников и сотрудников лесной охраны, а также пять автоцистерн и восемь спецмашин.

Отмечается, что пламя быстро распространилось под действием сильного ветра, но начавшийся ночью дождь позволил справиться с огнём.

«Огонь удалось взять под контроль лишь к утру, сейчас ведутся работы по охлаждению», ― говорится в публикации.

В настоящее время жители близлежащей деревни вернулись в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание лесного массива в провинции Анталья на юге Турции произошло 27 января в горной местности в 50 км на север от города Аланья. Пожар вспыхнул сразу в четырёх местах и из-за сильного ветра быстро охватил значительную территорию.

Жители из находящейся рядом с горящим лесным массивом деревни Байыркозагачи были эвакуированы. Пока о пострадавших не сообщалось.