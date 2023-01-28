Киев, 28 января, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают получить от западных союзников 24 истребителя в качестве первого этапа новой военной помощи, анонсированной после решения стран — членов НАТО о поставках Киеву танков. Об этом в субботу, 28 января, сообщила газета El País.

U. S. Air Force Истребитель F-16

Уточняется, что представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заинтересован в поставках именно самолетов F-16 — истребителей четвертого поколения производства США, разработанных в 1974 году.

Также Юрий Игнат заявил, что истребитель F-16 может стать лучшим вариантом для Киева, так как способен объединить в себе все лучшие функции находящихся на вооружении ВСУ истребителей Су-27 и МиГ-29, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Франция и Италия готовы поставить Украине современные ракеты для систем противовоздушной обороны.