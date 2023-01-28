Москва, 28 января, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Стоянка лодок ВСУ, которую украинские войска собирались использовать, чтобы переправиться через Днепр, была поражена артиллеристами Росгвардии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нанесено поражение по четырём наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение последней недели артиллеристами Росгвардии было выполнено свыше 700 тактических задач в Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, уточняется, что местные жители сообщили сотрудникам Росгвардии о схронах с оружием в лесополосе и возле дорог, в результате чего из семи тайников удалось изъять пулемёты, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны разного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка на Украину западных танков выводит конфликт на новый виток.