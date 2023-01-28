Москва, 28 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Юбилейные концерты известного дирижёра Владимира Федосеева прошли при участии Адама и Дали Гуцериевых.

Денис Рогов

Зрители юбилейных концертов прославленного маэстро смогли насладиться выступлением юных и талантливых Адама и Дали Гуцериевых, представивших произведения Листа, Римского-Корсакова, Рахманинова и Чайковского.

В Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского с аншлагом прошли концерты народного артиста СССР, дирижёра Владимира Федосеева и Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.

Мероприятия получились весьма символичными. Дело в том, что совсем недавно выдающийся дирижер отметил свой 90-летний юбилей, а руководит он оркестром уже на протяжении полувека.

Многочисленным зрителям, пришедшим на концерты в легендарном столичном зале, представилась отличная возможность наряду с одним из основных симфонических оркестров страны услышать выступления молодых, но при этом уже опытных и очень талантливых музыкантов — пианиста Адама Гуцериева и виолончелистки Дали Гуцериевой. Они вдохновенно исполнили сложные произведения Листа, Римского-Корсакова, Рахманинова и Чайковского.

Адам Гуцериев — еще школьник, он учится в 11-м классе Центральной музыкальной школы при МГК им. П. И. Чайковского. Музыкой он увлекся в пять лет и за короткий период времени добился впечатляющих результатов. Несмотря на юный возраст, он активно гастролирует по миру и уже неоднократно становился победителем многих престижных зарубежных конкурсов. Также Адам Гуцериев выступал на европейских концертных площадках во Франции, Италии, Бельгии, Латвии и других странах. У юного пианиста имеется солидный опыт сольных выступлений с ведущими оркестрами и мировыми дирижёрами.

Дали Гуцериева является аспирантом Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Музыкой девушка увлеклась в девятилетнем возрасте, и на сегодняшний день она может похвастаться победами, призовыми местами и успешными выступлениями на многих авторитетных музыкальных конкурсах по всему миру.

Дали Гуцериеву называют одной из наиболее талантливых молодых виолончелисток России, и она продолжает подтверждать этот статус, выступая на престижных площадках не только внутри страны, но и за рубежом, и ставя перед собой новые цели.

По мнению дирижера Владимира Федосеева, именно за такими молодыми музыкантами наше будущее.

«Прошедшие концерты показали, что в России выросло новое поколение талантливых исполнителей, впитавших в себя опыт предшественников, который бережно передается в наших ведущих музыкальных учебных заведениях. И Адам, и Дали — замечательные представители этого поколения, которое, я уверен, добьется значительных творческих успехов, главным из которых станет истинная любовь слушателей», — сказал дирижер.

Сами юные музыканты считают большой удачей и честью участие в столь значимом мероприятии, каким стал юбилейный концерт великого маэстро.

«Гениального дирижера отличает то, что он не использует какие-то особые практики, методы, — у него это получается естественно, словно само собой», — сказал Адам Гуцериев, подчеркнув, что выступление стало для него неоценимым опытом.

Денис Рогов

«Я очень рада, что мне удалось сыграть с одним из самых востребованных и любимых аудиторией оркестров нашей страны. Это невероятные, талантливые музыканты с потрясающей энергетикой! Это выступление мне запомнится надолго, навсегда!» — поделилась своими эмоциями юная виолончелистка.

Добавим, Владимира Федосеева по праву можно назвать одним из самых известных дирижеров современности. Помимо полувекового руководства Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского он сотрудничал со многими оперными и балетными театрами мира, в числе которых Ла Скала, Венская опера, Цюрихский оперный театр и другие.

Записи дирижера отмечены высочайшими международными наградами.