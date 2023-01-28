Москва, 28 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. 36-летний центральный полузащитник Денис Глушаков, покинувший «Химки» в январе, в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, почему бывший тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава национальной команды перед чемпионатом мира 2018 года.

Алексей Филиппов/РИА Новости Экс-полузащитник «Химок» Денис Глушаков

«А ведь Станислав Черчесов, придя в национальную команду, назначил меня вице-капитаном, я отыграл Кубок конфедераций, в чемпионском сезоне [со «Спартаком» — ред.] был признан лучшим футболистом страны… и вдруг перед домашним чемпионатом мира не попал в окончательный список», — рассказал Глушаков.

Также полузащитник добавил, что рассчитывал получить от Черчесова совет — куда пойти, к кому обратиться.

«А тогда было больно, что мне без объяснения причин обрубили соревнование, которого я ждал много лет», — заключил хавбек.

Отметим, что именно после непопадания на мундиаль начался резкий спад уровня игры Дениса Глушакова. В текущем сезоне россиянин выступал за подмосковные «Химки», идущие на данный момент на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.