Москва, 28 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. К массированным кибератакам всегда была готова Россия, которая также продолжает укрепление собственной безопасности в информационной сфере. Об этом 28 января заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. Мы были готовы к массированным атакам», — сказал он в интервью ТАСС.

Также замглавы МИД РФ уточнил, что Москва «уделяет повышенное внимание укреплению информационной безопасности», предпринимая на уровне государства комплекс необходимых для этого административно-технических мер и постоянно совершенствуя системы защиты.

При этом Сыромолотов напомнил, что недавно киевский режим присоединился к центру киберзащиты НАТО в Таллине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что в НАТО регулярно отрабатывают в рамках киберучений нанесение киберударов по объектам Калининграда и Москвы.