Москва, 28 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. По итогам прошлого года объёмы денежных средств, переведённых из России в страны ближнего зарубежья, выросли на сотни процентов. Об этом 28 января сообщает РБК со ссылкой на статистику центробанков, которая учитывает денежные переводы через банки и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о таких государствах, как Казахстан, Грузия, Узбекистан, Киргизия и Армения. Так, в Грузию из России в 2022 году поступило около $2 млрд. Это максимальный показатель с 2012 года.

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Объём денежных переводов из России в Узбекистан за прошедший год достиг $14,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом в 2,6 раза.

Из России в Казахстан за отчётный период было перечислено 357 млрд тенге, или около $775,4 млн. Согласно статистике Нацбанка Казахстана, это рекордный показатель минимум с 2014 года. По сравнению с 2021 годом объём переводов из России в эту республику увеличился в 6,8 раза.

Объём переводов в Армению за 11 месяцев 2022 года вырос вчетверо по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $3,1 млрд. Это максимум с 2004 года.

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В Киргизию из России также за период с января по ноябрь прошлого года из России было переведено $2,6 млрд. Рост составил всего 6%, но также стал рекордным показателем с 2005 года.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, рост объёмов денежных переводов из России в соседние страны произошёл из-за переезда части российских граждан весной и осенью 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–сентябрь 2022 года чистый приток денежных переводов в Армению составил $1,7 млрд, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как уточнили в макроэкономическом департаменте Центрального банка Армении, рост составил 155%.

В 2022 году объём денежных переводов из России в Грузию вырос в пять раз и составил около двух миллиардов долларов. По объёмам переводов в Грузию Россия находится на первом месте.