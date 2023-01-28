Симферополь, 28 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Отправка на Украину западных танков выводит конфликт на новый виток. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, западные поставки едва ли ограничатся только танками, и это выводит конфликт на новый виток. Политик добавил, что никакие «Леопарды» Россию не остановят.

«Они будут отправлены вслед за «Тиграми» и «Пантерами», — сказал Владимир Константинов.

Глава крымского парламента считает, что западные поставки подталкивают Россию к необходимости ускорить темп спецоперации.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок Киеву оружия и техники. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.