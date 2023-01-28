Гавана, 28 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В ночь на 27 января в Гаване прошло массовое шествие в честь 170-летия со дня рождения Хосе Марти (1853–1895), являющего главным национальным героем Кубы. Об этом 28 января сообщает ТАСС.

Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press Демонстрация в Италии

Отмечается, что в шествии, возглавляемом президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и бывшим лидером Острова свободы Раулем Кастро, приняли участие тысячи студентов разных учебных заведений страны.

Также указывается, что, по существующей традиции, студенты собрались около парадной лестницы Гаванского университета, спели гимн Кубы и с зажженными факелам, скандируя «Я — Фидель!», «Родина или смерть! Мы победим!», «Да здравствуют Фидель и Рауль!» и «Да здравствует революция!», прошли шествием к парку имени Марти. Закончилось шествие концертом на гаванской набережной Малекон.

Отметим, Хосе Марти являлся идеологом, организатором и участником освободительной борьбы против владычества Испании и погиб в восточной части острова в бою около Дос-Риос.