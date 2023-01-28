Киев, 28 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 28 января в четырёх украинских регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Днепропетровской и Полтавской областях воздушная тревога объявлена утром 28 января во второй раз — в 10:16 мск.

В 10:18 мск этот режим ввели в Сумской и Харьковской областях. Также воздушная тревога объявлена в контролируемых ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога после 8:48 мск была объявлена в шести украинских регионах. Режим вскоре был отменён.