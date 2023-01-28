Москва, 28 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Россия переключила внимание на конструктивное взаимодействие со странами Азии и Африки в условиях, когда Соединённые Штаты Америки отказываются предпринимать совместные усилия по борьбе с международным терроризмом. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Здание Министерства иностранных дел РФ

«Коллективный Запад… развернул беспрецедентную антироссийскую кампанию», — заявил Олег Сыромолотов, который курирует вопросы противодействия терроризму.

Кроме того, замглавы МИД РФ подчеркнул, что «отъявленные русофобы» пошли еще дальше. Эти страны пытаются навесить на Россию абсурдные ярлыки, как, например, «государство — спонсор терроризма», «террористическое государство» или «террористический режим».

По его словам, Москва сделала соответствующие выводы и сфокусировала внимание на сотрудничестве с дружественными странами: Индией, Пакистаном, Египтом, Кубой, а также государствами Центральной Азии и Африки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам поездки в Эритрею заявил, что Запад намерен вновь навязать Африке колониальный статус, принуждая страны отказаться от взаимодействия с Россией.

Читайте также: Лавров обвинил Запад в планах подчинить Африку