Ереван, 28 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени добровольно-срочную службу женщин в вооруженных силах (ВС) республики намерены ввести армянские власти. Об этом 28 января говорится в послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу Дня армии, который отмечается в этот день.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт — добровольно-срочной военной службы женщин», — указывается в нём.

Также глава армянского правительства поблагодарил всех проходящих военную службу женщин, включая служащих по контракту, и добавил, что в данный момент началась замена учебных военных сборов сроком три месяца на одномесячные или 25-дневные.

Помимо этого, Пашинян отметил, что власти страны ведут оснащение армянских ВС современным вооружением и военной техникой, стараясь максимальным образом поддержать отечественных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о возможности развертывания миссии ОДКБ в Армении в случае заинтересованности со стороны Еревана.