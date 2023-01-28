Донецк, 28 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. При пожаре в городе Донецке Донецкой Народной Республики погибли два человека. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в Главном управлении МЧС республики.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В частном доме в результате пожара погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины пожара, произошедшего в пятницу, 27 января, в Ленинском районе Донецка на улице Макарова, по-прежнему устанавливаются.

Ранее пресс-службой ГУ МЧС России по Иркутской области сообщалось, что причиной пожара, в котором погибли два ребенка, могла стать детская шалость с огнем.