Хакеры НАТО моделируют удары по объектам Калининграда и Москвы
Москва, 28 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В НАТО регулярно отрабатывают в рамках киберучений нанесение киберударов по объектам Калининграда и Москвы, заявил 28 января заместитель российского министра иностранных дел Олег Сыромолотов.
По его словам, британских специалистов тренируют для нанесения кибератак по российским объектам.
Учения под эгидой НАТО по отработке ударов с использованием информационно-коммуникационных технологий по объектам критической информационной инфраструктуры РФ проводятся «на регулярной основе».
«В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы», — заявил Сыромолотов в интервью ТАСС.
Дипломат добавил, что сфера информационных технологий используется в Британии также для антироссийской пропаганды. Он привёл в пример недавние сообщения о компьютерной атаке на почту Британии, в организации которой бездоказательно обвинили Россию.
Вскоре после этого «IT-армия Украины» объявила о планах атаковать «Почту России». По словам Сыромолотова, британский вброс, несомненно, был нацелен на то, чтобы «оправдать готовящуюся диверсию».