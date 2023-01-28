Москва, 28 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В НАТО регулярно отрабатывают в рамках киберучений нанесение киберударов по объектам Калининграда и Москвы, заявил 28 января заместитель российского министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, британских специалистов тренируют для нанесения кибератак по российским объектам.

Учения под эгидой НАТО по отработке ударов с использованием информационно-коммуникационных технологий по объектам критической информационной инфраструктуры РФ проводятся «на регулярной основе».

«В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы», — заявил Сыромолотов в интервью ТАСС.

Дипломат добавил, что сфера информационных технологий используется в Британии также для антироссийской пропаганды. Он привёл в пример недавние сообщения о компьютерной атаке на почту Британии, в организации которой бездоказательно обвинили Россию.

Вскоре после этого «IT-армия Украины» объявила о планах атаковать «Почту России». По словам Сыромолотова, британский вброс, несомненно, был нацелен на то, чтобы «оправдать готовящуюся диверсию».