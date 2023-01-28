Москва, 28 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Минобороны Российской Федерации показало кадры боевой работы танкистов Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации, сообщает российское оборонное ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«Экипажи танков Т-72Б3 ЦВО ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских войск», — говорится в сообщении.

На кадрах показано, как операторы-наводчики и командиры танков наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций. Минобороны заявляет, что в таком случае боевая машина не видна противнику, а танковый снаряд летит по баллистической траектории. Это, как уточнили в ведомстве, обеспечивает высокую точность огня в сочетании с низким уровнем опасности для экипажей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ обнародовало 28 января в своем телеграм-канале видеозапись с кадрами работы ремонтно-восстановительного батальона, который занимается восстановлением боевой техники.

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