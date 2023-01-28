Ростов-на-Дону, 28 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. 23-летний российский центральный нападающий «Ростова» Егор Голенков в интервью изданию «Чемпионат» 28 января рассказал об аресте во время выступления в Чехии.

Владимир Астапкович. РИА Новости Игрок «Ростова» Егор Голенков (слева)

«Была история, как я из Праги не мог уехать после операции. <…> Виза просрочена. Пришлось поехать в полицейский участков под конвоем, где меня арестовали. Дали переводчика, при этом отобрали все вещи. Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу», — приводит источник слова футболиста.

В текущем сезоне Егор Голенков сыграл в 23 матчах за «желто-синих» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

За «Ростов» 23-летний нападающий выступает с 9 февраля 2022 года после перехода из чешской «Сигмы» на правах свободного агента. Действующее соглашение Голенкова с российским клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года.