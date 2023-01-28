Петропавловск-Камчатский, 28 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана, а также Охотского и Берингова морей в Камчатском крае. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Отмечается, что, согласно данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 29 января в Алеутском муниципальном округе ожидается волнение моря высотой 8–10 метров, которое затем распространится на Карагинский муниципальный район, Олюторский муниципальный район и акваторию Берингова моря.

Также указывается, что указанное явление будет сохраняться до конца суток 30 января.

При этом уточняется, что волны не будут представлять опасности для населённых пунктов, и добавляется, что при нарушении правил судовождения имеется большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — аварий и повреждений на судах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель местной администрации Одесской области Сергей Братчук написал, что из-за шторма в Чёрном море морские мины может сорвать с якорей.