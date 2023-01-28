Херсон, 28 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины продолжают бить из ствольной артиллерии по населённым пунктам в Херсонской области. Так, за прошедшую ночь было выпущено 18 снарядов. Об этом 28 января журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

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«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Алёшках, Каховке, Казачьих Лагерях, Рыбачьем», ― уточнил он.

Пока о жертвах и разрушениях не сообщается, эта информация уточняется.

Кроме того, по словам представителя экстренных служб, ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области. Так, днём 27 января по селу Корсунка было выпущено три снаряда из ствольной артиллерии, по Новой Каховке ― четыре, по Днепрянам ― пять снарядов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 января ВСУ нанесли по Новой Каховке массированный удар. Пострадали жилые дома. На улице Букина был повреждён газопровод.