Ванкувер, США, 28 января, 2023, 10:06 — ИА Регнум. 28-летний российский нападающий канадского хоккейного клуба «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев пропустит остаток сезона из-за операции на колене. Об этом в субботу, 28 января, сообщил журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Twitter.

Håkan Dahlström «Ванкувер Кэнакс» играет на домашней арене

По информации источника, Михееву в результате повреждения передней крестообразной связки потребуется операция. Отмечается, что хоккеист успеет восстановиться к старту сезона 2023/24.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Илья Михеев принял участие в 46 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 13 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучший снайперов в истории НХЛ до 82 голов.