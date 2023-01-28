Ереван, 28 января, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Добровольно-срочная служба женщин в армии будет введена в Армении, говорится в опубликованном 28 января послании премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

В обращении по случаю празднования 31-й годовщины образования армии Армении глава правительства республики сказал, что в стране готовится создание офицерской средней школы — образовательного центра, который «станет кузницей для формирования нового офицерского класса».

Никол Пашинян «В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной временной воинской службы, и сегодня я должен сказать особые слова признательности нашим сёстрам, проходящим службу по контракту в нашей армии, в том числе боевую службу».

Он добавил, что в стране трёхмесячные военные сборы будут заменены на месячные или 25-дневные сборы. По его словам, в стране принимают меры по оснащению вооружённых сил современным оружием и техникой, стараясь «максимально поощрять местных производителей».