Москва, 28 января, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Николай Низиенко скончался в возрасте 75 лет, сообщает телеграм-канал Государственного академического Большого театра (ГАБТ).

Калачьян Григорий/Фотохроника ТАСС Николай Низиенко

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра (1979–2003)», — сообщает ГАБТ.

В сообщении также говорится, что гражданская панихида состоится в Москве в морге больницы № 76 28 января в 9:45. Отпевание состоится в тот же день в деревне Ченцово в Тульской области в 11:00.

Напомним, Николай Низиенко с 1976 года служил в Большом театре. Он исполнил 48 партий, в том числе басовые партии в операх «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Садко», «Трубадур», «Тоска» и других. Выступал с концертами в Бетховенском зале Большого театра.