Тбилиси, 28 января, 2023, 10:02 — ИА Регнум. В субботу, 28 января, в Грузии стартовали выборы главы самой крупной оппозиционной партии в стране «Единое национальное движение», которая была основана бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В процедуре голосования, которое идёт в электронном формате, принимают участие зарегистрированные сторонники названной оппозиционной грузинской политической силы.

При этом регистрация желающих участвовать в этих выборах закончилась утром 27 января, и всего, по данным главы политсовета партии Кобы Накопии, было зарегистрировано 50 тыс. человек. Свои кандидатуры на выборы выдвинули: действующий председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, экс-член политического объединения, бывший-депутат Нона Мамулашвили, а также член указанной партии Георгий Мумладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Грузии 25 января вызвал на беседу временного поверенного в делах Украины в Тбилиси Андрея Касьянова.