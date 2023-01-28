Одесса, Украина, 28 января, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Из-за шторма в Чёрном море в Одесской области морские мины может сорвать с якорей, написал 28 января представитель местной военной администрации Сергей Братчук в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Чёрное море

«Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья», — сообщает Братчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Одессе прогремел взрыв, как выяснилось позже — из-за подрыва якорной мины.