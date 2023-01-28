Нью-Дели, 28 января, 2023, 09:56 — ИА Регнум. В субботу, 28 января, в штате Мадхья-Прадеш разбились два истребителя, Су-20 и Mirage 2000 Военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщило агентство Ani со ссылкой на министерство обороны Индии.

wiltshirespotter Mirage 2000

По информации источника, вышеупомянутые истребители потерпели крушение в ходе тренировочных полетов после вылета с базы ВВС в Гвалиоре. О возможных пострадавших не сообщается.

На данный момент официальные лица не давали комментариев касательно произошедшего инцидента.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщало, что Великобритания готова поставить ВСУ истребители только после того, как российские войска покинут территорию Украины.