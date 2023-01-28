Лима, 28 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Законопроект, который дал бы возможность назначить новую дату досрочных выборов президента Перу, чтобы провести их в декабре 2023 года, не был принят депутатами Конгресса (однопалатного парламента) страны. Об этом 28 января сообщает перуанское агентство ANDINA.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Перу

Уточняется, что против такой инициативы проголосовали 65 народных избранников и только 45 отдали свои голоса за неё.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января готовность уйти в отставку подтвердила президент Перу Дина Болуарте, уточнив, что сделает этот шаг после того, как будет назначена дата досрочных выборов.

Отметим, после произошедшего в начале декабря 2022 года отстранения от власти действующего на тот момент президента республики Педро Кастильо в Перу начались массовые акции протеста с требованием отставки Болуарте, роспуска парламента и проведения новых президентских выборов. Манифестации проходят со стычками с правоохранителями, на данный момент их жертвами стали уже свыше 50 человек, также сотни граждан пострадали.