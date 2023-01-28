Махачкала, 28 января, 2023, 09:44 — ИА Регнум. После замены трансформатора на подстанции в Махачкале, на которой ранее произошла крупная авария, полностью восстановлено электроснабжение. Об этом 28 января сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Павел Львов/ РИА Новости Сотрудник компании «Россети»

Отмечается, что энергетики компании ввели в работу трансформатор 25 тыс. кВА, установленный на подстанции «Махачкала-110» вместо вышедшего из строя.

«Это позволит в полном объёме и без временных перерывов обеспечить электроснабжение жителей микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского. <…> В настоящее время оборудование подстанции работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что монтаж, наладка и ввод в работу трансформатора были выполнены в строгом соответствии с правилами эксплуатации такого оборудования, и добавляется, что благодаря усилиям специалистов филиала «Дагэнерго» эти работы удалось провести без увеличения количества отключаемых от энергоснабжения потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде украинских регионов 26 января были зафиксированы повреждения энергообъектов.