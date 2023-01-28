Краматорск, ДНР, 28 января, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины уничтожили свой же штурмовик Су-25 в районе Краматорска. Об этом сообщается 28 января в Telegram-канале издания «Русская весна».

Ministry of Defense of Ukrainep Су 25

«В районе Краматорского моря сбили самолет. Ехал домой и видел взрыв в воздухе. Огненный шар после взрыва полетел в сторону совхоза Крупской и упал в лес», — приводит издание слова очевидца.

Отмечается, что в результате инцидента погиб, предположительно, пилот сбитого самолета.

В пятницу, 27 января, официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об уничтожении украинского штурмовика Су-25 средствами российской ПВО в районе города Угледара в ДНР.

Ранее сообщалось, что ключом к освобождению Краматорска от ВСУ является взятие в котел города Артёмовска с последующей зачисткой, так как Артёмовск является одним из мощнейших узлов обороны войск Украины.