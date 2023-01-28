Москва, 28 января, 2023, 09:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия и Турция ведут обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба на уровне экспертов. Об этом 28 января рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Gazprom.ru «Турецкий поток»

«Результатом совместных усилий стала инициатива [президента России] Владимира Путина о создании на территории Турции газового хаба. В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные», — заявил он в интервью ТАСС.

Также Сыромолотов отметил, что российская стороны удовлетворена энтузиазмом турецких партнёров в этом вопросе, а также выказываемой ими нацеленностью на плотную совместную работу и конструктивным подходом.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что уверен в том, что Россия и Турция совместными усилиями смогут успешным образом «решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности существующих и будущих энергетических объектов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что строительство предложенного Россией газового хаба планируется завершить и запустить в Турции в эксплуатацию в течение 2023 года.