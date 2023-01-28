Москва, 28 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. В начале следующей недели состоится вручение верительных грамот новым американским послом в России Линн Трейси, сообщил 28 января заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

U.S. Department of State Линн Трейси

По его словам, МИД РФ согласовал процедуру с американским дипломатом. «Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Российский дипломат добавил, что прибывающий к месту службы посол «в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передаёт копии верительных грамот в МИД страны пребывания».

Это обычно происходит не сразу, а после небольшого предварительного периода пребывания в стране, ведь гостю требуется время, чтобы «осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы», пояснил замглавы МИД РФ.

Напомним, Трейси прибыла в Москву в середине этой недели — 25 января. В 2014–2017 гг. дипломат уже работала в России.