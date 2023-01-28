Москва, 28 января, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Гриппом за один сезон можно переболеть два раза, и потому даже после болезни стоит сделать прививку, если это не было сделано до того. Об этом 28 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка

«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа», — приводит её слова РИА Новости.

Также эпидемиолог пояснила, что, переболев одним штаммом гриппа, существует возможность заразиться другим, так как антитела к вирусу одного штамма не полностью защищают от другого, «тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)».

Кроме этого, Пшеничная указала, что в вакцинах от сезонного гриппа имеются антигены от трёх или четырех штаммов вируса гриппа подтипов А и В, и потому, по её мнению, переболевшему гриппом в нынешнем сезоне и не прошедшему вакцинацию от него человеку стоит привиться даже в настоящее время и особенно, если он болел в начале эпидемического сезона, к примеру, в ноябре–декабре 2022 года.

При этом она добавила, что есть возможность того, что иммунитет после заражения штаммом вируса гриппа типа А подтипа H1N1 даст некоторую защиту от штамма вируса гриппа типа А подтипа H3N2, однако, по её мнению, он, вероятнее всего, не сможет защитить от вируса гриппа В.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что иммунитет от гриппа после выздоровления от этого заболевания сохраняется от полугода до полутора лет.