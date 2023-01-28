Париж, 28 января, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Горнолыжные курорты в Альпах рискуют закрыться из-за неподходящей погоды. Об этом в субботу, 28 января, сообщила газета The Wall Street Journal.

Олег Кугаев ИА REGNUM Альпы

По информации источника, погода в Ла-Морте во Франции, где находится горнолыжный курорт Alpe du Grand Serre, была настолько теплой, что не представлялось возможным даже использование искусственного снега.

«Невозможно поддерживать работу станции. Мы не может продолжать в том же духе», — сказал директор горнолыжного курорта Эрик Новак в ходе репортажа WSJ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре Москвы сообщили о гололедице, ожидающей жителей региона в субботу, 28 января.