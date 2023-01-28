Иркутск, 28 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Причиной пожара в частном доме в посёлке Сорты Иркутской области, который произошёл 27 января и при котором погибли два ребёнка, могла стать детская шалость. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Предварительная причина пожара, на котором накануне погибли двое детей, — детская шалость с огнём», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при изучении полученных с места возгорания данных экспертами испытательной пожарной лаборатории было установлено, что пожар мог начать в закрытом помещении от открытого источника огня.

Отметим, 27 января в деревне Сорты Заларинского района Иркутской области в результате пожара в двухквартирном деревянном доме погибли два ребёнка в возрасте трёх и пяти лет.