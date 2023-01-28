Киев, 28 января, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в шести украинских регионах утром 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 8:48 мск воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. В 8:50 мск — в Сумской и Харьковской.

В 8:51 мск воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях. Также украинские власти объявили воздушную тревогу в контролируемых Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, воздушная тревога на Украинской территории объявлялась накануне, 27 января.