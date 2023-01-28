Москва, 28 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости 28 января порекомендовала провести вакцинацию даже в случае перенесенной болезни.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов [вирусов] гриппа», — говорится в заявлении.

Также Наталья Пшеничная отметила, что нет никакой гарантии, что вы не заболеете гриппом вновь после перенесенного заболевания, так как выработанные антитела к вирусу одного штамма не смогут защитить от другого штамма.

В связи с этим рекомендуется даже после болезни провести вакцинацию.

Ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков заявлял, что срок сохранения иммунитета от гриппа после выздоровления составляет от полугода до полутора лет.