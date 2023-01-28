Донецк, 28 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. В результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки получил ранения один мирный житель. Об этом 28 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«За минувшие сутки, с 08:00 27 января до 08:00 28 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины — прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получил один мирный житель», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что зернохранилище и два ангара были повреждены в результате обстрелов ВСУ населённого пункта Новоалександровка в Луганской Народной Республике (ЛНР).