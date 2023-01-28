Угледар, ДНР, 28 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Борьбу за освобождение Угледара сравнил с Куликовской битвой командир батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Ходаковский

В своём телеграм-канале 27 января он напомнил, что посёлок Павловка, через который лежит путь к освобождению Угледара, российские военные между собой называли «дачами». Тогда, осенью, «сил не хватило, и мы удовлетворились Павловкой».

По его словам, основная драма спецоперации сейчас разыгрывается именно в этом районе. Борьба за освобождение Угледара идёт очень нелегко.

«На одних участках лезем вперёд мы, на других — противник. Арта и танки работают с обеих сторон, — пишет Ходаковский. — Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко».

«Сейчас всё вроде притихло, но завтра начнётся сначала», — резюмирует командир «Востока».