Москва, 28 января, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В состав международной группировки системы поиска и спасания при чрезвычайных ситуациях (ЧС) КОСПАС-САРСАТ включён российский спутник-ретранслятор «Луч-5В». Об этом 28 января сообщает пресс-служба компании «Спутниковая система «Гонец».

Зинин Владимир/Фотохроника ТАСС Космический аппарат «Коспас» — основной элемент Международной космической спутниковой системы «Коспас-Сарсат»

«Космический аппарат-ретранслятор «Луч-5В» введен в состав орбитальной группировки международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что для этого специалистами компании и холдинга «Российские космические системы» (входят в состав государственной корпорации «Роскосмос») была проведена проверка технической готовности ретранслятора КОСПАС-САРСАТ на самом космическом аппарате и на станции приема и обработки информации, которая находится в Хабаровске.

Кроме этого, добавляется, что введение ещё одного российского геостационарного космического аппарата в названную международную спутниковую группировку будет способствовать существенному увеличению её системы для обнаружения аварий и обеспечению «спасения большего числа жизней».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января законопроект об особенностях финансирования подготовки к космическим полетам правительство России внесло в Госдуму.