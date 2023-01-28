Москва, 28 января, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России могут в ходе боевых действий на территории Украины захватить с целью изучения американские танки Abrams и немецкие Leopard 2, которые страны Запада пообещали поставить Киеву. Такое мнение 28 января высказал военный эксперт, генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев.

Nicolas Armer/dpa/Global Look Press Танк Abrams

«В захвате этих танков есть смысл, потому что в каждом танке есть тайна», — приводят его слова «Аргументы и факты».

Также эксперт уточнил, что именно по этой причине США по закону не могут продавать самые современные версии танка Abrams с содержащей вставки из урана бронёй и поставят киевскому режиму только обычные модели.

Кроме этого, Михальчев уточнил, что, по его мнению, секретные технологии имеются и у брони британских танков Challenger.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что, поставляя свои танки Украине, Польша таким способом хочет избавиться от устаревшей советской бронетехники и получить новое иностранное оружие.