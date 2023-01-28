Киев, 28 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В пятницу, 27 января, украинские порты покинули семь сухогрузов, в рамках «зерновой сделки» перевозящие десятки тысяч тонн кукурузы и пшеницы, передает Совместный координационный центр.

Минобороны Турции/РИА Новости Сухогруз в порту Одессы

«27 января семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 368,9 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении СКЦ 28 января.

Уточняется, что сухогрузы Tutor и Tycoon отправились в Израиль, Navios Sagittarius — в Саудовскую Аравию, Arcturus — в Кению, Sword Lion — в Италию, Dsm Star — в Испанию, Calypso — в Китайскую Народную Республику.

По информации источника, в украинские порты, в свою очередь, направляются четыре судна, 27 января прошедшие по морскому гуманитарному коридору.

В четверг, 26 января, в пресс-службе украинского правительства обвинили российских инспекторов в саботаже «зернового коридора».