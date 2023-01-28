Вашингтон, 28 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Чтобы конфликт на Украине завершился, от США потребуется ряд действий, сообщает американский исследовательский центр RAND Сorporation в докладе «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта».

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий. США

От США требуется, чтобы они мотивировали Киев остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. «Вашингтон мог бы увязать будущие поставки [вооружений] с обязательством Киева сесть за стол переговоров, пообещав помощь в решении проблем после заключения мира», — цитирует доклад РБК.

Затем США должны «успокоить» украинское руководство, пообещав Киеву обеспечить безопасность Украины в случае «агрессии» со стороны РФ.

Третий шаг — США должны соблюсти требование, выдвигаемое Россией, а именно — гарантировать нейтральный статус Украины, поскольку в Москве не поверят, если такое обещание даст Киев. Нужно, чтобы за украинцев поручились США и некоторые союзники по НАТО.

Четвёртый шаг — США должны назвать условия для смягчения антироссийских санкций. Сейчас в России считают, что санкции не отменят в любом случае, так что «перспектива их отмены позволила бы привлечь российскую сторону к мирному урегулированию».