Вашингтон, 28 января, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Британия, Германия и Франция, а также Соединенные Штаты выступают с призывом к России «прекратить защищать» власти Сирии от обвинений в приписываемом последним якобы «применении» химического оружия. Об этом говорится в опубликованном 27 января американским Госдепом совместном заявлении глав МИД указанных четырёх стран по итогам публикации доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Дмитрий Виноградов/РИА Новости Военнослужащие ВС России на авиабазе «Хмеймим»

По мнению специалистов ОЗХО, Дамаск якобы может быть ответственным за использование химического оружия в расположенной рядом со столицей Сирии Думе в апреле 2018 года.

В заявлении отмечается, что главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании, ФРГ и Франции решительно осуждают якобы имевшее место «применение» боевых отравляющих веществ Дамаском и продолжают требовать от сирийских властей, чтобы они выполнили «свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН».

«Сирия должна в полном объеме объявить и уничтожить свою программу по созданию химического оружия и позволить направить в свою страну сотрудников ОЗХО для проверки того, что она это выполнила», — утверждается в документе.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступили с призывом к России «прекратить защищать Сирию от ответственности за применение химического оружия».

Отметим, сообщения о якобы «применении» на территории Сирии в апреле 2018 года химического оружия распространил ряд прозападных неправительственных организаций, при этом затем российский Центр по примирению враждующих сторон провел в Думе обследование, однако не выявил фактов применения там боевых отравляющих веществ.