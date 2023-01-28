Угледар, ДНР, 28 января, 2023, 08:30 — ИА Регнум. О ситуации под городом Угледаром в ДНР, который штурмуют российские войска, рассказал командир батальона «Восток» в составе Народной милиции ДНР Александр Ходаковский 27 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Ходаковского, во время наступления на Павловку российские войска попытались взять под контроль дачный посёлок, находящийся на пути к Угледару. Сейчас именно на него нацелен один из векторов наступления, и там идут основные бои.

Бои под Угледаром Ходаковский охарактеризовал как «возню с переменным успехом», в которой пока сложно понять, кто берёт верх.

«На одних участках лезем вперёд мы, на других — противник. Арта и танки работают с обеих сторон. Сейчас это предместье Угледара и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — пояснил Ходаковский.

Командир батальона «Восток» уточнил, что на настоящий момент после неудачной попытки наступления противника бои притихли, но днём начнутся снова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские войска заняли восточную и юго-восточную часть окраин Угледара.