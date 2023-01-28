Северо-Курильск, Сахалинская область, 28 января, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Столб вулканического пепла на Курильских островах в результате извержения вулкана Эбеко на острове Парамушир превысил высоту три километра. Об этом в субботу, 28 января, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Alexandpilat Дым и пар над вулканом Эбеко

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту три километра. Шлей распространился в северном направлении на расстояние до пяти километров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе Северо-Курильске, расположенном на востоке от вулкана, пеплопад не наблюдался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее вулкан Эбеко извергался 10 января. Тогда столб вулканического пепла достиг высоты четыре километра.