Анкара, 28 января, 2023, 08:18 — ИА Регнум. О возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы вслед за посольствами США и Франции в республике заявило 27 января диппредставительство Германии на своей странице в одной из соцсетей.

Владимир Вяткин/РИА Новости Стамбул

«По оценкам представителей спецслужб, в Турции вслед за инцидентом с сожжением Корана у её посольства в Швеции растет угроза террористических акций», — говорится в сообщении немецкого посольства.

Также указывается, что в связи с этим гражданам ФРГ в Турции рекомендуется быть максимально бдительными и стараться избегать мест массового скопления людей и богослужений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 января о возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили посольства США и Франции в республике.