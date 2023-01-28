Анкара, 28 января, 2023, 08:12 — ИА Регнум. О возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили 27 января посольства США и Франции в республике.

Доминик Бутен/РИА Новости Париж

«В связи с недавними инцидентами с сожжением Корана в Европе правительство США предупреждает своих граждан о возможных ответных атаках террористов на места поклонения в Турции», — говорится в сообщении американского посольства.

Также в нём добавляется, что такие атаки террористов могут происходить в часто посещаемых гражданами стран Запада местах без предупреждений или с минимальными предупреждениями.

В свою очередь, посольство Франции в Турции дало рекомендацию проживающим в республике или прибывающим в неё соотечественникам быть максимально бдительными в местах массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что отношения между Данией и Турцией, несмотря на произошедший инцидент с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, остаются хорошими.