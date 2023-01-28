Минобороны России показало восстановление техники ремонтным батальоном
Минобороны России опубликовало кадры с восстановлением боевой техники рембатальоном в зоне СВО
Москва, 28 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России обнародовало 28 января в своем телеграм-канале видеозапись с кадрами работы ремонтно-восстановительного батальона, который непрерывно занимается восстановлением боевой техники и вооружений.
Деятельность рембата осуществляется в круглосуточном режиме в несколько смен. Военнослужащие соблюдают все правила маскировки.
В сообщении отмечается, что специалисты рембата обладают высокой квалификацией и могут выполнить работы любой сложности.
Командир одного из ремвзводов Александр рассказал, что он и его брат перед тем как пойти на военную службу работали учителями в школе.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Минобороны России показало кадры работы мобильных военных лабораторий контроля качества горючего и службы ГСМ, которые действуют в зоне спецоперации.