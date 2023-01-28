Анталья, Турция, 28 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Возгорание лесного массива произошло в провинции Анталья на юге Турции. Об этом 27 января сообщил телеканал TRT 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Уточняется, что лесной пожар произошёл в горной местности в 50 км на север от города Аланья. Отмечается, что возгорание произошло сразу в четырёх местах, из-за сильного ветра огонь распространился на значительную территорию.

Мэр города Аланьи Адем Мурат Юджель отметил, что рядом с горящим лесным массивом находится деревня Байыркозагачи. В качестве меры безопасности было решено эвакуировать жителей населённого пункта.

Борьба с огнём усложнена сильным ветром и плохой видимостью. Сохраняется угроза распространения пожара. Информация о пострадавших не поступала.