Гренобль, Франция, 28 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Из-за почти полного отсутствия снега в Альпах многие известные горнолыжные курорты оказались перед угрозой закрытия, сообщает 27 января Wall Street Journal.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз»

В частности, на французском курорте Альп-дю-Гран-Серр температура воздуха в январе была столь высокой, что даже невозможно оказалось использовать искусственный снег, так как он всё равно быстро бы растаял.

В результате этого погодного феномена впервые в истории на курорте на горнолыжных трассах вынуждены были открыть велосипедные дорожки.

Директор курорта отметил, что отсутствие снега неизбежно приводит к ухудшению финансового состояния Альп-дю-Гран-Серр, а жители коммуны Ла-Морт, где находится курорт, экономически сильно зависят от нормальной работы горнолыжных трасс. Лыжный сезон же в этих местах из-за погодных условий сократился примерно на месяц по сравнению с 1970-ми годами.

Для спасения курорта планируется перенести лыжную базу выше в горы, построить искусственное озеро, предназначенное для производства снега, и увеличить количество велосипедных и пеших туристических маршрутов для круглогодичной работы.